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Son anda yakalandılar

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 140 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı operasyonla yakalandı.

Son anda yakalandılar

11 Ekim 2016 20:58

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi açıklarında devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, motorlu bir lastik bot içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Yapılan operasyonda lastik bot içerisindeki 17 Afganistan, 11 Suriye, 6 Haiti, 3 Myanmar ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 27 erkek, 7 kadın ve 5 çocuk, ifadelerinin alınması ve sağlık kontrollerinin ardından Aydın İl Göçmen İdaresi’ne teslim edildi.

Bu arada, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda da 101 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken Kuşadası Körfezi’nde yakalanan 34 Suriye, 15 Afganistan, 21 Pakistan,7 Irak, 3 Eritre, 7 Kongo, 9 Mali ve 5 Gana uyruklu toplam 101 göçmen de ifadelerinin alınmasının ardından İl Göçmen Bürosu’na teslim edildi.


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