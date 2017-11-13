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Son bir hafta içerisinde 38 terörist etkisiz hâle getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa (K) Koçali Bala isimli teröristle birlikte toplam 38 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Son bir hafta içerisinde 38 terörist etkisiz hâle getirildi

13 Kasım 2017 11:46

İçişleri Bakanlığı, 6-13 Kasım haftasında güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, son bir haftada 16’sı ölü toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kişiler arasında gri listede yer alan Koçali Bala isimli teröristin de yer aldığı, bu kişinin yaralı ele geçirildiği belirtildi.

Hafta boyunca terör örgütlerine yönelik 1456 operasyon düzenlenirken, FETÖ’den 586, DEAŞ’tan 390, PKK’dan 176, aşırı sol örgütlerden de 15 olmak üzere toplam 1167 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3682, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 110 kişi yakalandı.

 

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