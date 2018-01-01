Son bir hafta içinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan haftalık değerlendirmeye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 119 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 948 terör (PKK/KCK 125, DEAŞ 325, FETÖ/PDY 493, aşırı sol 5), 3 bin 764 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 98 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 810 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; son 1 haftada yurt içinde toplam 13 (5 ölü, 7 sağ, 1 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 7 ilde (Tunceli-54, Bitlis-6, Erzincan-1, Iğdır-2, Osmaniye-5, Şırnak-1, Van-2) 71 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 17’si ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 15 Kalaşnikov, 1 G-3) toplam 21 silah, 262 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 13 el bombası, 7 bin 431 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken, 23 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

19-31 Aralık 2017 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütünün yılbaşında eylem yapma ihtimaline karşı 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 361 şahıs yakalanırken, operasyonlar esnasında 1 canlı bomba yeleği, tabanca/av tüfeği ile muhtelif mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 844 operasyonda; piyasa değeri 33 milyon 461 bin 589 TL olan; 447 kilogram esrar, 742 kilogram eroin, 2,26 kilogram kokain, 5,78 kilogram Afyon sakızı, 30,3 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 13,26 kilogram metamfetamin, 11 bin 914 adet uyuşturucu hap, 433 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 169 bin 373 TL olan; 532 bin 878 adet kaçak sigara, 97,280 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 764 kişi de gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 52 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat) 322 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliğinin önlenmesine yönelik 26.12.2017 günü 81 ilde 2 bin 329 ekip, 7 bin 85 personelin katılımı ile “alkol operasyonu” gerçekleştirildi. 1 sahte alkollü içki imalathanesi ile 68 alkollü içki satış izin belgesi olmayan iş yeri tespit edilip, 11 bin 366 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 621 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 130 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Asayiş ve trafik uygulamaları

Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı ve koordineli olarak, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla, 29 Aralık 2017 Cuma günü; 80 bin 757 personel (bugüne kadar en yüksek personel katılımı), 14 bin 584 ekip, 33 hava aracı, 70 deniz aracı, 305 dedektör köpek ile 4 bin 315 hassas nokta ve 14 bin 574 umuma açık yerde “Türkiye Güven Huzur-9” uygulaması yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede;

444’ü denizlerde olmak üzere 2 bin 645 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 98 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.