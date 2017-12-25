Son bir hafta içinde 25 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde (18 Aralık-25 Aralık 2017) tarihleri arasında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 872 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 terör (PKK/KCK 209, aşırı sol 15, DEAŞ 106, FETÖ/PDY 617) 3 bin 358 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 106’sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 411 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde, toplam 25 (4 ölü, 15 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde, 10 ilde (Batman 3, Bingöl 3, Bitlis 10, Diyarbakır 9, Mardin 7, Hakkari 1, Muş, 1, Osmaniye 1, Şırnak 1, Tunceli 13), 49 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 9’u ağır ve uzun namlulu (7 Kalaşnikof, 1 roketatar, 1 M-16) toplam 10 silah, 367 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 1 el bombası, 179 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 20 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 449 operasyonda, piyasa değeri 20 milyon 399 bin 670 TL olan, bin 233 kilogram esrar, 277 kilogram eroin, 2,20 kilogram kokain, 7,56 kilogram metamfetamin, 34,69 kilogram afyon, 2,82 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 17 bin 766 adet uyuşturucu hap, 8 bin 358 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 849 bin 827 TL olan, 670 bin 811 adet kaçak sigara, 30 bin 830 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 358 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 47 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kütahya, Kocaeli, Manisa, Muş, Mersin, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak) 425 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 500 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 129 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş uygulamaları

Güvenlik güçlerince yılba?ı öncesi üniversite, lise,ortaokul ve ilkokul çevrelerinde huzur operasyonları yapıldı. Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı ve koordineli olarak, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, vatandaşların yaklaşan yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, 74 bin 162 personel, 13 bin 525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı, 316 köpek unsuru ile 4 bin 329 hassas noktada 'Türkiye Güven Huzur-8', üniversite, lise, ortaokul ve ilkokulda eğitim ve öğretim gören gençler ve çocukların eğitimleri dışında sosyal hayatlarını geçirdikleri yerlerin güvenli bir ortam haline getirilmesi ile okullarına geliş ve gidişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla, umuma açık yerler (kafe, elektronik oyun salonu, internet salonu, park ve bahçeler) ve bu alanların gidiş geliş istikametlerinde, şüpheli ve aranan şahıslar ile suç unsuru niteliğindeki ateşli silah, kesici delici alet, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacı ile 9 bin 896 personel, 2 bin 891 ekip, 12 köpek unsuru ile 'Güvenli Eğitim-3', çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için servis araçlarının denetlenmesi ve ayrıca okul çevresinde uyuşturucu madde satışına engel olunması amacıyla, 4 bin 069 ekip ve 16 bin 904 personelin katılımı ile 5 bin 604 okul ve çevresinde 'Çocuklarımız güvende' uygulamaları icra edildi.

266’sı denizlerde olmak üzere 4 bin 305 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 106 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.