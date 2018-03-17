Son bir hafta içinde 27 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10-16 Mart tarihleri arasında Diyarbakır, Tunceli, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz süreç içerisinde (10-16 Mart 2018) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

a. İcra edilen operasyonlarda;

(1) 27 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) 36 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, 5 adet makinalı tüfek, 2 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet av tüfeği, 5 adet tabanca, 1 adet bombaatar, 1 adet law olmak üzere toplam 54 adet silah, 2 adet güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 adet anti personel mayın, 3 adet 120 mm’lik havan mühimmatı, 2 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 45.240 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 1600 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 37 adet el bombası,1 adet aydınlatma fişeği, 73 adet roketatar mühimmatı, 57 adet roketatar sevk fişeği, 1.275 kg amonyum nitrat, 5 kg tahrip kalıbı, 221 kg C-4 patlayıcı madde, 49 adet fünye, 32 adet muhtelif şarjör, 5 adet el dürbünü, 4 adet el telsizi ve 8 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş,

(3) 27 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,

(4) Teröristler tarafından kullanılan 51 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş,

(5) 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

b. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6569 kişi yakalanmıştır.

c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25.9 kg uyuşturucu, 507 lt kaçak akaryakıt, 27.200 paket kaçak sigara, 22 adet kaçak silah ve 1 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.

ç. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."