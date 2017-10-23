Son bir hafta içinde 64 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 455 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 859’u terör (PKK/KCK 131, aşırı sol 16, DEAŞ 69, FETÖ/PDY 643),4 bin 645’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 145’i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 649 kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde 45'i ölü, 8'i sağ, 11'i teslim olmak üzere toplam 64 terörist terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 7 ilde (5 Siirt, 3 Diyarbakır, 2 Van, 2 Erzincan, 1 Hakkari, 1 Tokat, 1 Adıyaman) 15 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 2 ton gıda maddesi, 22’si ağır ve uzun namlulu (5 M-16, 2 makineli tüfek, 1 roketatar, 2 kanas, 12 kalaşnikof) toplam 34 silah, 266 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 18 el bombası, 2 bin 408 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 36 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 3 bin 466 operasyonda, piyasa değeri 37 milyon 734 bin 190 TL olan, 889 kilogram esrar, 664 kilogram eroin, 13,51 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 39 kilogram Afyon sakızı, 3 kilogram metamfetamin, 401 bin 659 adet uyuşturucu hap ve 576 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 7 milyon 417 bin 447 TL olan, 989 bin 981 adet kaçak sigara, 97 bin 516 litre akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında, 4 bin 645 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 56 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak) 517 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadelede, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 722 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 273 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında

Türkiye genelinde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/plakasız olarak kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla 20 Ekim 2017 Cuma günü eş zamanlı olarak yapılan 'son sürat motosiklet- 2' uygulamasına 6 bin 464 ekip ve 25 bin 085 personel katıldı. Operasyon sonucunda, 41 bin 181 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 472’si trafikten men edildi, 269 aranan şahıs ile 477’si çalıntı/aranan motosiklet yakalandı.

Ayrıca, 18 Ekim 2017 Çarşamba günü Türkiye genelinde, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik 'Duman-2' uygulaması yapıldı. Uygulamaya 3 bin 793 ekip, 11 bin 125 personel katılmış, 4 bin 670 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda, 2 bin 221 şahsa adli işlem yapıldı, 6 Milyon 703 Bin TL idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında

771’i denizlerde olmak üzere 5 bin 919 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 145 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.