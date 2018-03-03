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Son bir hafta içinde yurt içinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, son bir hafta içinde yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son bir hafta içinde yurt içinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

03 Mart 2018 12:17

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