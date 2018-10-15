Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 14'ü ölü, 5'i sağ ve 6'sı teslim olmak üzere toplam da 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca yapılan 2 bin 912 operasyon kapsamında; terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 848 terör (PKK/KCK 300, SOL 29, DEAŞ 53, FETÖ/PDY 466), 4 bin 402 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 339 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 589 kişi gözaltına alındı.

Yapılan Operasyonlar Neticesinde; Diyarbakır, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Erzurum, Bitlis, Tunceli, ve Muş olmak üzere toplam 8 ilde 35 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 17'si ağır ve uzun namlulu toplam 20 silah, 22 adet el bombası, 653 kilogram patlayıcı madde, 20 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayın imha edildi, bin 881 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 278 operasyonda; 1.478 kilogram (kg) esrar, 723 kg eroin, 6 kg metamfetamin, 2,5 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 15 kg afyon. 778 adet ectasy, 965 bin 162 adet captagon, 2 bin 072 adet sentetik ecza, 6 bin 311 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, 300 bin 53 paket kaçak sigara, 175 bin 893 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

bu operasyonlar kapsamında 4 bin 402 kişi gözaltına alındı.

“Hırsız Kapanı 4” operasyonu kapsamında; Cumartesi günü ülke genelinde eş zamanlı olarak 31 bin 258 personelin katılımıyla 6 bin 199 ikamette arama yapıldı. Bu aramalar sonucunda, adam öldürme suçundan 18, yaralama suçundan 261, cinsel suçlardan 35, hırsızlık suçundan 433, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 109, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 69, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8, diğer suçlardan aranan 2 bin 153 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

“Alkollü Olarak Araç Kullanımının Engellenmesi” başta olmak üzere trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik olarak, ülke genelinde Polis ve Jandarma'dan oluşan 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada Cumartesi günü eş zamanlı olarak yapılan “Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi 8” uygulaması sonucunda; 107 bin 399 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 602 sürücü belgesine el konuldu, 2 bin 528 araç trafikten men edildi ve 9 bin 512 araç sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 229 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 176 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Diğer taraftan, 557'si denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 276 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 339 organizatör gözaltına alındı.