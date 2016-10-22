TSK’dan yapılan açıklamada, “Yüce Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu 'Fırat Kalkanı Harekâtı'na 59’uncu gününde (21 Ekim 2016) devam etmektedir” denildi.

Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde BTÖ’nün muhtemel kış tertiplenmesi ile en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretim ve ticaretine yönelik operasyonlara ağırlık verildiğine dikkat çekilerek , bu kapsamda, Hakkari Yüksekova ve Şemdinli, Şırnak Merkez ve Beytüşşebap, Diyarbakır Lice ve Silvan, Siirt Doğanköy, Bitlis Tatvan ile Kars Sarıkamış bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

83 terörist etkisiz hale getirildiği bu operasyonlarda; 1 adet 81 mm havan, 68 adet EYP, 3 adet Doçka uçaksavar/Bixi makineli tüfek, 2 adet roketatar, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 43 adet piyade tüfeği, 5 adet antitank mayın, 90 adet tüp, yaklaşık 5,5 ton amonyum nitrat çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı ele geçirildiği vurgulandı.

BTÖ tarafından masum vatandaşlara ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere hazırlanmış 7 bomba yüklü aracın Diyarbakır Lice ve Mardin Savur’da tespit ve imha edildiği ifade edilerek Diyarbakır/Lice’de icra edilen operasyonlarda, 20 bin kök kenevir, 5 bin 969 kilo kubar esrar, bin 170 kilo toz esrar ele geçirildiği belirtildi.

“Son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlar ve hain BTÖ’nün saldırılarında 8 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 27 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“BTÖ’nün yaz-kış sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı) teröristlerden temizlemek maksadıyla başlatılan küçük, orta, büyük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmekte olup, operasyonlarda terör örgütünün kullandığı tahkim edilmiş çok sayıda mağara, barınak ve havan/uçaksavar mevzi kullanılamaz hale getirilmiştir.”

Yurt içi ve yurt ve dışı hava harekatlarına da başarıyla devam edilmektedir. Yurt içinde 27 BTÖ mensubu, yurt dışında (Irak kuzeyi) ise 10 BTÖ mensubu hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirildiği, 1 Doçka mevzi imha edildiği, ayrıca silahlı İHA ile de 10 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 havan mevzi imha edildiği bildirildi.

İcra edilen başarılı operasyonlar sonucunda çok miktarda terörist, silah, mühimmat kaybeden ve barınma alanları kullanılamaz hale getirilen BTÖ, halka korku salmak, yıldırmak ve masum vatandaşlarımıza zarar vermek maksadıyla Antalya ilinde roketatar ile saldırıda bulunduğu, ancak herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedildi.

Mardin/Nusaybin’de BTÖ’nün yerleştirmiş olduğu patlayıcıyı bulan 2 vatandaşın, patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

“Fırat Kalkanı Harekâtı” kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde hudut güvenliğini sağlamak DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivillerin korunması/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellenmesi maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan 26 (toplam 156) meskun mahal ve 155 (toplam 1.265) kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi.

Dabık’ta kontrolün sağlanması ile birlikte; DEAŞ terör örgütü tarafından topraklarımıza yönelik Katyuşa roketi tehdidi engellenmiş, Kilis ile Karkamış arasındaki hudut güvenliği büyük ölçüde sağlandığı belirtilerek, Azaz-Mare hattı ile Rai güneyi arasındaki bölge birleştirilerek, doğu-batı ve kuzey-güney istikametlerindeki yol şebekeleri kontrol altına alınmış ve hareket serbestisinin sağlandığı ifade edildi.

BTÖ’nün kış dönemini bahara hazırlık maksadıyla kullanmasını önlemek maksadıyla, yol kontrol ve operasyonlara yaz-kış demeden devam edileceğine dikkat çekilerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere insanların inanç sistemini ve dünya düzenini tehdit eden FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Harekatın icrasında sivil şahıslar ve sivil yerleşim yerleri hedef olarak alınmamakta, sivil yerleşim alanları manevranın dışında tutulmakta, yapılan atışlarda düşmanca tutum sergilemeyen kimseler muhafaza edilmekte ve harekatın her safhasında sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır” ifadesi kullanıldı.