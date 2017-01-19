Mahkeme, “Karagümrüklüler” isimli tribün grubunun lideri Temel Keleş’in beraatine, diğer 3 sanığın ise 25’er günden 10’ar aya kadar hapsine hükmederken, hapis cezalarını erteledi.

Çarşı taraftar grubuna yönelik 2013 yılında yapılan operasyonlardaki aramalarda sahte basın kartı, silah, kılıç ve mermi ele geçirilen “Karagümrüklüler” adlı tribün grubunun liderleri Temel ve Erdal Keleş’in de aralarında bulunduğu 4 taraftar hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Hüseyin Aydın, Levent Tezel, Erdal Keleş, Temel Keleş ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Erdal Keleş, ev aramasında ele geçirilen ve iddianamede de sahte olarak nitelendirilen basın kartının, magazin dergilerinin verdiği bir tanıtım kartı olduğunu söyledi. Keleş’in evinde ele geçirilen kılıcın, 25-30 yıllık bir süs eşyası olduğunu belirtti. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

BU DOSYANIN GEÇMİŞİ 2013 YILINDAKİ TARAFTAR OPERASYONU

Sanıkların avukatı Devrim Alparslan ise soruşturmada delillerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini söyleyerek, “Bu dosyanın geçmişi 2013 yılında Beşiktaş taraftarlarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında açılmıştır. Ana dava kovuşturma yer olmadığına dair kararla sonuçlandı ve ortadan kalktı. Müvekkillerin beraatini istiyoruz” diye konuştu.

TEMEL KELEŞ’E BERAAT

Savunmaların ardından davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Temel Keleş’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan delil yetersizliğini gerekçe göstererek beraatine hükmetti. Sanık Hüseyin Aydın’ı “ruhsatsız silah ve bir adet kılıç bulundurmak” suçundan 10 ay 25 gün hapse çarptıran mahkeme, cezayı erteleyerek Aydın hakkında 5 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Sanık Erdal Keleş, “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçundan 5 ay, sanıklar Levent Tezel ve Temel Keleş’i de aynı suçtan 25’er gün hapse mahkum eden mahkeme, bu sanıklar hakkındaki cezaları da 5 yıl süreyle erteledi.

ŞANTAJ SORUŞTURMASINDA DA İSİMLERİ GEÇİYORDU

Haklarında dava açılan 4 sanığın adı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın şikayetiyle başlatılan ve ücretsiz bilet veya özel masraflarının kulüp tarafından karşılanması istekleriyle Beşiktaş yönetimine şantaj yaptıkları iddiasıyla 43 Beşiktaş taraftarı hakkında yürütülen soruşturmada da geçiyordu. Başkan Fikret Orman’ın şikayetini geri çekmesinin ardından, savcılık 30 Aralık 2015 tarihinde delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırmıştı.

Başak Akbulut