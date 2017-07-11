Son Dakika: 2017 LYS sonuçları açıklandı (ÖSYM LYS sonuçları osym.gov.tr)

2017 LYS sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca adayın beklediği o gün geldi ve LYS sonuçları açıklandı. LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Şu an tatilde olup da bu haberi bekleyen öğrencilerin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde.

LYS SONUÇLARI 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM tarafından 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanan 2017 LYS sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. LYS puanlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri ise 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. (Rıdvan Turşak - İHA)

Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Ağustos ayında tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

LYS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LYS sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Peki LYS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

DİKKAT: LYS SONUÇLARI ÖSYM SİTESİNE GÖRE GECE SAAT 23:59'DA AÇIKLANACAK...

LYS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna cevap arayan milyonlarca vatandaş, ÖSYM üzerinden gelecek duyuruya kilitlendi. Milyonlarca gencin üniversite kariyerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak olan LYS sonuçları, ÖSYM üzerinden bu gece saat 23:59'da açıklanacak diye bekleniyor.

Beş oturumdan oluşan Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) son oturumu olan edebiyat-coğrafya sınavı 18 Haziran Pazar günü gerçekleşmişti. Tüm oturumların soru kitapçığı ve cevap anahtarı osym.gov.tr üzerinden yayımlandı Tahmini netlerini hesaplayan adaylar, net puanları için LYS sonuçlarına odaklanmıştı. Adaylar, puanları ve sıralamaları doğrultusunda üniversite tercihlerini yapabilecek.

LYS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

11 Temmuz Salı günü LYS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak görülebilecek.

LYS puan türlerinin en az bir tanesi 180 puan ve üzerinde olan adaylar, ön lisans programlar için ve lisans programlar için tercih işlemi gerçekleştirebilecekler. Puan türlerinin en az bir tanesinden 180 puanı alamamış olan adaylar, ön lisans programları ve YGS puanları ile öğrenci kabul eden lisans programları için tercih işlemi yapabilecekler.

Baraj puanı olan 180 puanın altında olan adaylar, LYS puanı ile öğrenci kabul eden lisans programlarına başvuru yapamazlar.

SONUÇLARA İTİRAZ NASIL YAPILACAK?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır.

Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabınagerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

2016-ÖSYS merkezî yerleştirmede yükseköğretim programları arasından tercih yapma hakkı olan adaylar:

a) 2016-YGS'ye girip 150 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayanlar,

b) 2016-YGS'ye girip 150 veya daha fazla puan alanlardan aynı zamanda sınavsız geçiş hakkına da sahip olanlar,

c) Sadece sınavsız geçiş hakkı bulunanlar.

LYS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar ön lisans programlarını, 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

Adaylar tercihlerini yazmaları için bu kılavuzdaki boş tercih Listesinden yararlanabilirler.

Üzerinde çalışma yapılan liste ÖSYM’ye kesinlikle posta ile gönderilmemeli veya elden teslim etmek için girişimde bulunulmamalıdır. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Adaylar, tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

2017 LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca adayın beklediği o gün geldi ve LYS sonuçları açıklandı. Şu an tatilde olup da bu haberi bekleyen öğrencilerin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) sonuçları yarın açıklanacak. 2017 LYS sonuçları açıklandı mı? LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? LYS Sorgulama Ekranı (sonuc.osym.gov.tr)