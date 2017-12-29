Son dakika! 2018 asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı belli oldu | AGİ ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklandı. Asgari ücret 2018 yılında ne kadar olacak? Yaklaşık 6.5 milyon çalışanı etkileyecek olan yeni yıldaki çalışan zammı belli oldu. Bakan Sarıeroğlu, tarafından yapılan açıklamada yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret net 1.603 lira olarak belirlendiği duyuruldu. Buna göre brüt asgari ücret rakamı ise 2 bin 29 TL. Peki asgari ücret zammı hangi çalışanları etkileyecek? Asgari ücretin üzerinde çalışanlar zamdan etkilenecek mi? Ayrıntılar ve son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.



YIL YIL ASGARİ ÜCRET

2018: 1.603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.