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Son dakika: 2019 Cumhur İttifakı oy pusulası belli oldu | 2019 oy pusulası nasıl olacak? İşte ilk örnek...

AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından oy pusulasının nasıl olacağı merak ediliyordu ve 2019 Cumhur İttifakı oy pusulası belli oldu. İlk örnek canlı yayında paylaşıldı.

Son dakika: 2019 Cumhur İttifakı oy pusulası belli oldu | 2019 oy pusulası nasıl olacak? İşte ilk örnek...

22 Şubat 2018 13:23

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.

AK Parti ve MHP kurmaylarının dün açıkladığı ittifak metni 26 maddeden oluşuyor. Teklifle ittifakın nasıl ve ne kadar sürede kurulacağından oyların sayımına, milletvekili dağılımının nasıl hesaplanacağına kadar pek çok konu netleşmiş oldu. 

İşte ilk örnek;

AK Parti ile MHPnin ittifak yasa teklifi TBMMye sunuldu AK Parti ile MHP'nin ittifak yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Etiketler: 2019 Cumhur İttifakı oy pusulası, ak parti, ittifak, MHP, oy pusulası

 

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