İşte o iller:

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi.

Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eğitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Seyitgazi ve Han ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Seyitgazi ve Han İlçelerinde, kar yağışı yoğun bir şekilde devam ettiğinden, 23 Aralık 2016 Cuma günü, eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada kent genelinde okulların tatil edildiği yönündeki bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2016 tarihinde okulların tatil olduğuna yönelik haberler yer almaktadır. Valiliğimizce (yarın) okulların tatil olduğuna yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Bu sebeple yarın okullarımızda başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm görevlilerimiz görevlerinin başındadır” denildi.

KONYA

Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 23 Aralık Cuma günü de tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 23 Aralık 2016 Cuma günü (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 3 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 23 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.

NİĞDE

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 23 Aralık Cuma günü de tatildi edildi.

Ulukışla Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan açıklama: "Ulukışla merkez ve köylerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararıyla 23.12.2016 Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir." denildi.

HATAY

Bölgedeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle İskenderun, Arsuz ve Payas ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla Arsuz ilçesi Kozaklı ve Kurtbağı Mahallelerindeki okullar öğleden sonra; okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ve ortaokulları 1 gün, İskenderun ilçesinde eğitim veren okullardan; Akarca, Çınarlı, Suçıkağı, Bekbele, Bitişik, Cırtıman, Fatih Sultan Mehmet, Sarıseki, Düğünyurdu, Denizciler, Azganlık Organize Sanayi Bölgesi İlkokul- Ortaokulu, Buluttepe (Yayha Kemal Beyatlı İkokulu, Şehit Yener Anadolu Lisesi, Alparslan Ortaokulu, Deniz Nakliyecileri Derneği İlkokulu, Kocatepe Anaokulu), Gültepe İlkokulu-Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi (Ticaret ve Sanayi Odası ilkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Sadık Altıncan Ortaokulu, Emel Akçay İlkokulu), İsmet İnönü Mahallesi (Karapelit Adakent Atatük İlkokulu-Ortaokulu, Karapelit Ali Tekten İlkokulu-Ortaokulu) 2 gün süreyle tatil edildi.

KARAMAN

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 123 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, okullar Cuma günü de tatil edildi.

Karaman’da iki gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı şimdiden 30 santimetreyi bulurken, yükseklerde 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 71 köy yoluyla Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerine bağlı 52 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Karaman İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarının ulaşıma tekrar açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin açtığı köy yolları kar yağışının devam etmesi nedeniyle kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Kar yağışı şehirler arası ulaşımı da etkiliyor. Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Trafik ekipleri bu güzergahlarda araçların zincirsiz seyretmelerine izin vermiyor.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar tatilini uzattı. Dün ve bugün tatil olan okulların yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Cuma günü de tatil edildiği duyuruldu.