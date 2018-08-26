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Son dakika... ABD’nin Jacksonville kentinde silahlı saldırı: 4 kişi öldü

ABD’nin Florida eyaletindeki Jacksonville kentinde bir internet kafeye silahlı saldırı düzenlendi, yerel basının polise dayandırdığı kaynaklarda 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Son dakika... ABDnin Jacksonville kentinde silahlı saldırı: 4 kişi öldü

26 Ağustos 2018 22:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Jacksonville kentinde bir internet kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Yerel basında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 11 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Jacksonville Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu belirterek, olay yerindeki bir şüphelinin öldürüldüğünü ve ikinci bir şüphelinin olup olmadığının ise henüz bilinmediğini söyledi. Polisin bölgeden uzak durulması çağrısında bulunduğu ve bölgedeki iş yerlerini boşalttığı öğrenildi.
Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca bölgede saklanan çok sayıda insana ulaştıklarını belirterek, saklanmaya devam eden kişilerin 911’i arayarak saklandıkları yeri kendilerine iletmelerini istedi. Yetkililer, olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ve polis sevk edildiğini, bölgedeki tüm bağlantı yollarının araç ve yaya trafiğine kapatıldığını da açıkladı.  

Hasan Çelik
 

 

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