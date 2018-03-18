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SON DAKİKA! Afrin'e Türk bayrağı dikildi

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin kent merkezinde kontrol tamamen sağlandı. İlçe merkezinde göndere Türk bayrağı çekildi.

SON DAKİKA! Afrine Türk bayrağı dikildi

18 Mart 2018 22:33
Afrin'e Türk bayrağı dikildi - Tıkla İzle

Afrin merkezde kontrolü sağlayan TSK destekli ÖSO güçleri, hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu sırada bir Mehmetçik de hükümet binanın çatısına çıkarak üç kere öptüğü Türk bayrağını göndere çekti. Askerimiz bu sırada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır” ifadelerini kullandı. Kent merkezinde PKK/YPG'li teröristlerin kutsiyet atfettikleri Kawa heykeli indirilirken, Afrin Merkez Camii’nden de ezan okundu. 

TSK, Afrin zaferini Twitter hesabı üzerinden paylaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde gelen Afrin zaferinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, resmî Twitter hesabı üzerinden görüntüleri paylaştı. Görüntülerde elinde Türk bayrağı ile konuşan kahraman Mehmetçik,

''Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine ve yüce Türk şehitlerimize armağanıdır.'' diyerek şanlı zaferi tüm dünyaya ilan ediyor.

 

 

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