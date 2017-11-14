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Son dakika! AİHM, 25 bin 15 Temmuz başvurusunu reddetti

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

Son dakika! AİHM, 25 bin 15 Temmuz başvurusunu reddetti

14 Kasım 2017 10:24

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