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iha.com.tr »
Asayiş »
Son dakika! AİHM, 25 bin 15 Temmuz başvurusunu reddetti
14 Kasım 2017 10:24
Son dakika! AİHM, 25 bin 15 Temmuz başvurusunu reddetti
AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.
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14 Kasım 2017 10:24
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