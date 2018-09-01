Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Son dakika... AK Parti Van İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... AK Parti Van İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 12 Eylül 2016'da 50 kişinin yaralanması ile sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... AK Parti Van İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi

01 Eylül 2018 21:23

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "22 Ağustos 2018 tarihinde Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu; teröristlerin Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan ve Ruken Faraşin kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan’ın 12 Eylül 2016 tarihinde 50 vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğunun belirlendiği bildirildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç