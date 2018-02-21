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Son dakika... AK Parti ve MHP ittifakında flaş gelişme!

AK Parti ve MHP, ittifak teklifini saat 15.00'te TBMM'ye sunacak

Son dakika... AK Parti ve MHP ittifakında flaş gelişme!

21 Şubat 2018 12:00
 

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