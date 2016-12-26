KONYADA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 27 Aralık 2016 Salı günü (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir.

Ayrıca Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. Maddesine göre İl genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 27.12.2016 (Salı ) tarihinde Hamileler ve Engelliler, (Harp malulü ve gazilerden % 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi.

Selçuk Üniversitesinde eğitim-öğretime kar engeli

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Selçuk Üniversitesinde yarın eğitim-öğretime ara verildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü üniversitemiz genelinde (Silifke-Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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Seydişehir’de okullar yarın tatil

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçede kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, kar trafikte de aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonrası bugün öğleden sonra ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Özellikle Seydişehir- Antalya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar ise zincir bulundurarak geçişlerine izin veriliyor.

Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü de ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların ve Halk Eğitim Merkezlerinin tatil olduğu açıklandı.

KARAMANDA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karaman'da devam eden yoğun kar yağışı dolayısı il merkezinde tatil edilen okullar, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın da tatil edildi. Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile İl hıfzıssıhha Kurul Kararı ile il merkezindeki tüm okullarımız 27/12/2016 Salı günü tatil edilmiştir'' denildi.

MERSİN MUT

Mut'ta 4 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle merkez ve köy okulları Salı günü tatil edildi. İlçeye bağlı köy yollarının da ulaşıma kapandığı bildirildi.

Öte yandan, Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar lastiksiz ve zincirsiz ulaşıma izin verilmiyor. Büyük araçların ise geçişine kesinlikle izin verilmediği bildirildi. Karayolları ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesine ait araçlar yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.