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Son Dakika... Ankara'da 11 Ocak 2017 Çarşamba okullar tatil mi? Valilik açıklama...

Başkent Ankara'da okuyan öğrenciler dört gözle okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili haberi bekliyor. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi, kar tatili verildi mi 11 Ocak Çarşamba günü için? İşte Ankara'da kar tatili ile ilgili haberimiz...

Son Dakika... Ankarada 11 Ocak 2017 Çarşamba okullar tatil mi? Valilik açıklama...

10 Ocak 2017 23:49
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Türkiye'nin Başkenti ve en soğuk şehirlerinden biri olan, kuru soğuğuyla meşhur olup denizi olmadığı için sık sık espirilere konu olan Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu internette sıkça sorulmaya başlandı. Peki 11 Ocak Çarşamba günü yani yarın için Valilik'ten son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Meteoroloji'den gelen son hava durumu bilgilendirmesine göre; Ankara'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler Ankara Valiği'nden gelecek kar tatili açıklamasını bekliyor.

DİKKAT!!! ANKARA'DA HENÜZ TATİL HABERİ GELMEDİ... TAKİPTEYİZ... HABER GELİR GELMEZ SİZ DEĞERLİ BAŞKENTLİ TAKİPÇİLERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ...

Ankara'da hava durumu -1'i gösterirken, hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ancak akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinde yağış beklentisi çarşamba günü okullar tatil edilecek mi sorusunu getiriyor. Öğrenciler Ankara Valisi Ercan Topaca'yı tweet yağmuruna tutuyorlar.

11 Ocak Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama yetkisi olan tek mercii Ankara Valiliği ve Ankara Valisi Ercan Topaca. Bu konuda henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Ancak açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

İŞTE ANKARA'DA 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Etiketler: 11 OCAK, ankara, çarşamba, eğitime ara, kar tatili, Memurlara tatil mi, okullar tatil mi, yarın tatil mi


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