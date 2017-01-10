Türkiye'nin Başkenti ve en soğuk şehirlerinden biri olan, kuru soğuğuyla meşhur olup denizi olmadığı için sık sık espirilere konu olan Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu internette sıkça sorulmaya başlandı. Peki 11 Ocak Çarşamba günü yani yarın için Valilik'ten son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Meteoroloji'den gelen son hava durumu bilgilendirmesine göre; Ankara'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler Ankara Valiği'nden gelecek kar tatili açıklamasını bekliyor.

DİKKAT!!! ANKARA'DA HENÜZ TATİL HABERİ GELMEDİ... TAKİPTEYİZ... HABER GELİR GELMEZ SİZ DEĞERLİ BAŞKENTLİ TAKİPÇİLERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ...

Ankara'da hava durumu -1'i gösterirken, hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ancak akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinde yağış beklentisi çarşamba günü okullar tatil edilecek mi sorusunu getiriyor. Öğrenciler Ankara Valisi Ercan Topaca'yı tweet yağmuruna tutuyorlar.

11 Ocak Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama yetkisi olan tek mercii Ankara Valiliği ve Ankara Valisi Ercan Topaca. Bu konuda henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Ancak açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

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