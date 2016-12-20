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Son Dakika: Ankara'da okullar tatil mi (21 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Türkiye'de okullara kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Son Dakika: Okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Ankara, Türkiye'de okullara kar tatili varmı. Hangi illerde okullar tatil? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı...

Son Dakika: Ankarada okullar tatil mi (21 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Türkiyede okullara kar tatili

20 Aralık 2016 23:45
Başkent, beyaza büründü - Tıkla İzle

İşte o iller:

ANKARA

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı tüm kenti beyaza bürüdü.

Valilikten Ankara'da tatil konusunda şuan için herhangi bir açıklama yapılmadı

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı. Yağış, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterlerde etkili olmazken, şehrin ara sokakları beyaz örtüye büründü. Yüksek kesimlerde sürücülerin görüş mesafesi kısaldı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiğe engel olmadı.  

KARABÜK

Karabük'te akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı sonrası il ve ilçe genelinde okullara 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve don beklendiğinden tüm il genelinde yaygın ve örgün okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi. 

ÇORUM

Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Osmancık'ta kar yağışı nedeniyle okulların tamamı, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitime 21 Aralık 2016 Çarşamba günü bir gün ara verilmiştir” denildi.

BARTIN

Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bartın Valisi Nusret Dirim, kentte olası yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Dirim, "21 Aralık 2016 Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim, öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” dedi. 

İnegöl 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle bütün okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlık 21 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilmesiyle birlikte hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli olacağını açıkladı. 

Akşam saatlerinde bastıran kar yağışı İnegöl'de hayatı olumsuz etkilerken belediye ekipleri gece boyunca tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam edecek. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş twitter hesabından saat 23.30 sıralarda okulların tatil olduğunu duyurdu. Sosyal medyada öğrenciler belediye başkanına teşekkür etti. 

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Toplam Yorum (44)

  • bosnalı : 16 Aralık 2016, Cuma 10:24
    01
    konya seçuklu kar tatili var mı
  • Betül kaya : 16 Aralık 2016, Cuma 10:22
    12
    Lütfen konyada selçuklu ilçesi tatil olsun. Lütfen
  • mertcan dindar : 16 Aralık 2016, Cuma 09:49
    01
    abi emirleri tatil yaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp nolurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr lütfeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn hiç gidesim yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nolurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  • yusuf kınalı : 16 Aralık 2016, Cuma 07:54
    02
    Valiği amca lütfen tatil olsun üşüyorum giderken bacaklarım uyuşup ALLAh aşkın tatil yap hayırlı isler
  • Mine Kopuz : 16 Aralık 2016, Cuma 01:41
    18
    Ankara valisi açıklama.yaparsan seviniriz uyuyormusun biz uyumadık bekliyoruz öğrenciler bilginize don ve kar karanlıkta ders başlıyor üşüyoruz
  • Atakan : 16 Aralık 2016, Cuma 00:24
    10
    Abi okullar tatil mi diye soruyoz o da bize soruyo sanki uyuz link
  • zeynep : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:55
    04
    Lütfen ankarayı tatil edin saat 6da kalkıyorumlütfennnnnnn
  • ANKARA : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:47
    04
    Okulum çok uzak ve yollar buz lütfen tatil edilmesini istiyorum
  • Tatilci : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:36
    15
    Nolur tatil olsun ankara
  • Anıl kalkan : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:32
    05
    Sayın vali dışarısı buz gibi okulumuz uzak yarın okullar tatil olsun lütfen saygılar
  • lutfen bea : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:31
    13
    Ankara ya karyagdi baya ve don var lutfen tatil edin cuma gununubirsuru kaza oluyor
  • Abicim seni olumun severim : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:22
    03
    Abim donuyor sabah üstümü giymeye bile do uyak işallah tatil olur amin abi Çünkü sabah zor oluyo abim saygılarımla ankara yı tatil et abimmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm
  • Abicim seni seviyoruz : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:19
    02
    Sevgili abicim işallah tatil edersin sabah cok zor oluyor bence tatil edin
  • Okul hastası ankaralı : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:12
    218
    Abi nolur tatil olur sabah okul cok uzak bence sen olsan bizim yerimizde hemen tatil yapardın işallah tatil olur amin
  • eren koken : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:05
    314
    ercan topaca lütfen ankara okullarını tatil pls :D
  • Tqtil : 15 Aralık 2016, Perşembe 21:42
    127
    Lütfen ankara tatil olsun usuyoruz kar tatili olsun ne olur
  • Tatilll : 15 Aralık 2016, Perşembe 00:39
    314
    NE our tatil olsun istanbul kar tatili okul
  • Ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 20:03
    312
    YAgrin okular tatil olsun lutfen giderken usuyorum yavas gitsek derse gec kaliyorum lutfennnnnn
  • uie uieui : 14 Aralık 2016, Çarşamba 18:58
    24
    Mlatayada yağış hala devam ediyor kar tatili lazım buz heryer. 2 karış kar var.
  • abi gözünün yağını yiyim : 14 Aralık 2016, Çarşamba 18:24
    110
    abi allahını seversen istanbul da okul tatili yap gözünü sevyim
  • amca tatil et : 14 Aralık 2016, Çarşamba 11:36
    327
    ankara kar yağıyor ve buz gibi evde durak çok iyi yoksa hasta oluruz tatil et amca ankara lütfen ankara kar ankaraaa tatil et
  • Yunus : 14 Aralık 2016, Çarşamba 10:23
    111
    Hocam kar tatili yapın ankaraya suan ankarada feci şekilde kar yağıyor ve bizde donuyoruz okular uzak olduğu için hasta olursak hiç gidemeyiz tatil yap hocam tatil olursa hasta olmayız hocam lütfen lütfen ya
  • gokalp : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:53
    310
    Bu gun OKULLAR TATIL MI
  • Emre Yılmaz : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:42
    612
    Sana güvenerek Sosyal Bilgiler ödevimi yapmadım Vasip amca
  • Emin : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:31
    16
    Amca hava çok soğuk kardeşimi okula zor bıraktım
  • ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 07:00
    25
    lutfen okullar tatil olsun vali amca bizim de dinlenmemiz lazim hertarafkar istanbulu lutfen tatil yap
  • sukufe mukufe : 14 Aralık 2016, Çarşamba 06:55
    28
    Tatil senin suç benim bu kendime kurduğum hayalim dokunma elimde Şahin im var Tatilllllllllllll
  • Berk bozkurt : 14 Aralık 2016, Çarşamba 06:37
    05
    Tatil et basıp amca
  • anonim : 14 Aralık 2016, Çarşamba 05:11
    17
    Kalktım bir baktım penguenler bana sıcak çikolata getirmiş tatil olmalı ehehe
  • Selen : 14 Aralık 2016, Çarşamba 02:53
    36
    Vali amca bey lütfen açıklama yapar mısınız uyuyamadım ve 0655de okula gidicem açıklama yapın ya lütfen uykusuzluktan ölüyorum
  • Uğur : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:54
    26
    Açklama nezaman gelecek validen bekliyoruz
  • madur ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:46
    03
    Lütfen tatil olsun ya donarız gebeririz acıyın öğrencilere biraz magduruz biz
  • Tatil isteyen oğrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:25
    18
    VASIF ŞAHİN DİYE YAZILIR OKULLAR TATİL DİYE OKUNUR
  • Umut un annesi : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:24
    06
    Oglum icin bu saate kadar bekleyis icindeyim .yapin artik tatil lutfen
  • tattiiil : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:06
    18
    1 gün ara verilse snki ne olur ki tatil istiyoruz vasip amcacığım
  • Öğrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:02
    37
    Adı vasıp soyadı kartatili vasıp Şahin denince akla hemen onun adı gelir tatil tatil tatil
  • nasip : 13 Aralık 2016, Salı 23:41
    310
    Sabaha kadar tatil haberi bekle tatil yok uykusuz okul var
  • Öğrenci : 13 Aralık 2016, Salı 23:29
    17
    İstanbul da tatil olsun vasip sahinnn
  • Öğrenci : 13 Aralık 2016, Salı 23:27
    26
    İstanbulda da kar tatili olsun arabaların ustu kar oldu
  • ALİ : 13 Aralık 2016, Salı 23:09
    13
    NE İSTANBULU KONYAYA KAR TATİLİ İSTERİZ EMİN OLUNKI YARIN ISTANBUL TATİL OLMAYACAK
  • emirhan : 13 Aralık 2016, Salı 22:55
    12
    Konyada okullar tatilmi
  • : 13 Aralık 2016, Salı 22:30
    617
    İstanbul'dan ses yokum hala
  • Ögrenci : 13 Aralık 2016, Salı 22:27
    623
    Bizde kafa dınlıyek bu kafa yaniii İstanbul'un son çaresi sensin basıp amca dışarda penguen grubu bende gördüm bizde yasıyız bır cevap veren yok
  • UMUT IŞIK : 13 Aralık 2016, Salı 21:42
    1231
    VASİP ŞAHİN BEY LÜTFEN OKULLARI TATİL EDİN LÜTFEN
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