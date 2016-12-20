İşte o iller:

ANKARA

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı tüm kenti beyaza bürüdü.

Valilikten Ankara'da tatil konusunda şuan için herhangi bir açıklama yapılmadı

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı. Yağış, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterlerde etkili olmazken, şehrin ara sokakları beyaz örtüye büründü. Yüksek kesimlerde sürücülerin görüş mesafesi kısaldı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiğe engel olmadı.

KARABÜK

Karabük'te akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı sonrası il ve ilçe genelinde okullara 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve don beklendiğinden tüm il genelinde yaygın ve örgün okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.

ÇORUM

Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Osmancık'ta kar yağışı nedeniyle okulların tamamı, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitime 21 Aralık 2016 Çarşamba günü bir gün ara verilmiştir” denildi.

BARTIN

Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, kentte olası yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Dirim, "21 Aralık 2016 Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim, öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” dedi.

İnegöl

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle bütün okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlık 21 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilmesiyle birlikte hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli olacağını açıkladı.

Akşam saatlerinde bastıran kar yağışı İnegöl'de hayatı olumsuz etkilerken belediye ekipleri gece boyunca tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam edecek. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş twitter hesabından saat 23.30 sıralarda okulların tatil olduğunu duyurdu. Sosyal medyada öğrenciler belediye başkanına teşekkür etti.