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Son dakika! Antalya’da inşaatta göçük: 5 işçi enkaz altında

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika! Antalyada inşaatta göçük: 5 işçi enkaz altında

18 Ocak 2017 21:58
Antalya’da inşaatta göçük: 5 işçi enkaz altında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskele demirleri çöktü. Çökmeyle birlikte yaşanan göçük altında 8 işçi kaldı. İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtularak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri göçük altındaki 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, hastaneye kaldırılan diğer 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Ertuğrul Gün


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