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Son dakika! Antalya'da korkutan deprem | Son depremler

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Antalyada korkutan deprem | Son depremler

26 Şubat 2017 15:32

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yelten köyü yakınlarında saat 14:22 sıralarında yerin 5 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

 

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Türkiye'deki son depremler....

Yeryüzünde her an çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Dünya üzerindeki bir çok deprem hissedilmiyor ama teknoloji sayesinde bunları tespit etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye'de son depremlerin tamamını takip ediyor ve verilerini kayıt altına alıyor. Bu verilere göre olası deprem durumlarına yönelik önlemler alınabiliyor.

Son depremler için tıklayın....

Etiketler: antalya, antalya deprem, deprem, son dakika, son depremler


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