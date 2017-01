Binlerce öğrenci 14-15 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF sınav sonuçları açıklandı mı. Sınavın ardından AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Aradan iki haftaya yakın bir süre geçmesinden sonra ise ''AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu git gide akıllarda çoğalmaya başladı. AÖF sonuçları henüz açıklanmazken ayrıntılı bilgileri haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF’te devrim gibi uygulama

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Fakültesi’nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır” dedi.

Sorular nasıl değerlendirilecek?

Kısa cevaplı ve açık uçlu soruların değerlendirmesine ilişkin yöntemi de açıklayan Rektör Gündoğan, “Öğrencilerimizin cevap kağıtları alanında uzman en az iki farklı puanlayıcıya gidecek. Bu puanlayıcılar önceden hazırlanmış standart puanlama anahtarlarına (rubrik) göre her bir soruya puan verecektir. Kısa cevaplı sorular için verilecek bu puanlar doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Açık uçlu sorular ise öğrencilerin bilgilerini ne kadar doğru ifade edebildiklerine bağlı olarak 5 düzeyde puanlanacaktır. Açık uçlu sorudan alınabilecek en yüksek puan iki çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Uygulamanın detayları ve örnek sorular öğrencilerimize bilahare duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gündoğan, açık uçlu soru uygulamasının, açıköğretimde ölçme değerlendirme kalitesini yükselteceğine inandığını ve ilerleyen dönemlerde bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını da kaydetti. Gündoğan ayrıca, bu konuda kendilerini cesaretlendiren Yükseköğretim

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Açıköğretim öğrencilerinin ilk kez katıldığı yeni sınav sistemine göre dört yanlış bir doğruyu götürecek olup puanlama buna göre yapıldı. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi sitemi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.

FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Finaller 14 Ocak 2017 Cumartesi ve 15 Ocak 2017 Pazar günü yapılacaktır.

Bahar döneminde ise ilk vize 15 Nisan 2017 – 16 Nisan 2017 (Cumartesi-Pazar) günleri yapılacaktır. 2017’nin son finali ise 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde olacaktır.

Sınavlar bittikten sonra “tek ders sınavı” ise 15 Temmuz 2016 Cumartesi günü olacaktır.

AÖF Not Sistemi

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

1- FF dersinin olmaması,

2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,

3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.

Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)

Tek ders sınavı sona erdi: Üç ders sınavı dönemi başlıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, sisteme kayıtlı olan 1.5 milyon öğrenciye müjdeli haber verdi. Gündoğan “Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldı” dedi. Ve uyardı: Bu sistem tüm uygulamalarda geçerli değildir!





Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde ‘Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları’ kuruldu

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde ‘Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları’ kuruldu.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi olarak sadece öğretimle sınırlı kalmayıp sosyal aktiviteler konusunda da öğrencilere daha iyi hizmet verebilme amacında olduklarını kaydetti. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçirdiklerini aktaran Prof. Dr. Gündoğan, “Söz konusu toplulukların içinde ilk aşamada, Kitap Topluluğu, Sinema Topluluğu, Fotoğrafçılık Topluluğu, Tarih Topluluğu bulunmaktadır. İlk etkinlikleri 2017 yılının ocak ayından itibaren başlayacak bu topluluklardan Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı bütün öğrencilerimiz ücretsiz kaydolarak yararlanabilirler. Kayıt işlemleri https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşmektedir” dedi.