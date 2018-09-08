Son dakika... Bahçeli: 'Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalıdır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından Suriye'ye yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İdlib bahanesiyle sahne alan küresel ve bölgesel güç mücadelelerinin giderek şiddetlendiğini, yönetilebilir istikrarsızlık ve dehşet verici kaos sarmalının tesir alanını genişlettiğini belirten Bahçeli, "Suriye’de akan kan durmuyor, masumların canı üzerinden yapılan pazarlıklar bitmiyor. Dünkü Tahran Zirvesi elbette anlamlı ve değerlidir. Suriye’de demokratik ve siyasi geçiş sürecinin behemehal teminiyle ateşkes rejiminin tesisi kaçınılmaz ve beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında muhatap bütün ülkeler tarih ve insanlık önünde sorumludur" ifadelerini kullandı.

"Esad ile Putin İdlib’e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmek vazgeçmelidir"

"Astana Mutabakatı, Soçi Zirvesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 Sayılı Kararıyla birlikte Cenevre süreçlerinin etkili olabilmesi için Türkiye haricinde sahada ve masada bulunan diğer taraf ülkeler samimi ve yapıcı hareket etmek durumundadır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bir defa Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalıdır. Buna yönelik siyasi kararı da Suriye halkı vermelidir. Bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet ise esas olmalıdır. Esad ile Putin İdlib’e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmek vazgeçmelidir. İdlib’teki gelişmeler Türkiye’nin milli güvenliğini, Söğüt emanetini olumsuz düzeyde etkileyecektir. Bu itibarla yeni ve yoğun bir göç dalgasına asla müsaade edilmemeli, nüfus istiklalimizi daha fazla zora ve sıkıntıya sokacak adım ve kararlardan ihtiraz edilmelidir."

Bahçeli, Türkiye'nin Türk milletine ait olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır. Üzerinde gururla yaşadığımız toprakları; fetihle, bedel ödeyerek, can vererek, çilelere katlanarak, fedakarlıklarla vatan yaptık. Gidecek yerimiz yok, sığınacak yeni bir yurdumuz yok. Vatan varsa bayrak vardır, bağımsızlık vardır, istikbal vardır, ar ve namus ayaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Sarica

