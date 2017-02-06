Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi.
Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi.
Modacı Barbaros Şansal, “halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan tutuklandı. Kararda, Şansal’ın sosyal medya paylaşımlarının delil niteliğinde olduğu ve bu…
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