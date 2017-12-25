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  • Son dakika! Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşecek

Son dakika! Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında 27 Aralık'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek.

Son dakika! Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşecek

25 Aralık 2017 14:07

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