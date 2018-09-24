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Son dakika... Başkent'te FETÖ operasyonu: 61 gözaltı kararı

Son dakika... Başkent'te FETÖ operasyonu: 61 gözaltı kararı
Son dakika... Başkent'te FETÖ operasyonu: 61 gözaltı kararı

Başkent'te, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 18'i aktif görevde 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün Mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetlerinden 13 Binbaşı, 12 Yüzbaşı, Deniz Kuvvetlerinden 24 Üsteğmen, 7 Teğmen, 5 Astsubay olmak üzere toplam 61 şüpheli hakkında 24.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüklerince devam ettiği öğrenildi. 

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