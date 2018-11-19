Son dakika: Bedelli askerlik celp yerleri açıklandı! Bedelli askerlik celp yerleri sorgulama!

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı. 24 Kasım 2018'dan itibaren askere gidecek vatandaşların celp yerleri resmen açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğin ilk üç celp döneminde yükümlülerin temel askerlik eğitimlerini gerçekleştirdiğini belirterek, bunların dışında kalan yükümlülerin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmalarını 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde yapacağını söyledi.

Şu ana kadar müracaat eden toplam 634 bin 415 yükümlünün işlemlerini tamamladığını kaydeden Bakan Akar, son işlemlerin de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Bu zamana kadar iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitimini tamamladığını, üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 yükümlünün de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi.

Bunların dışında kalan yükümlülerin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmalarının 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde yapılacağını kaydeden Bakan Akar, “Bu gençlerimizin eğitim faaliyetleri 48 ilimizde kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait toplam 92 birliğimizde gerçekleşecek. Bunlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta bu gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Bakan Akar, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde yaşanan patlamayla ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan idari ve teknik soruşturmanın yakında tamamlanacağını, rapor kendilerine ulaştığında kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.