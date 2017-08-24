Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

1. torba: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Beşiktaş

4. torba: Celtic, CSKA Moskova, Sporting Lizbon, APOEL, Feyenoord, Maribor, Karabağ, Leipzig



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A GRUBU

Benfica

Man. Utd

B GRUBU

Bayern

PSG

C GRUBU

Chelsea

Atletico Madrid

D GRUBU

Juventus

E GRUBU

Spartak Moskova

F GRUBU

Shakhtar

G GRUBU

Monaco

Porto

H GRUBU

Real Madrid

Grimaldi Forum'dadaki kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan 22 takım ile play-off eleme turundan gelen 10 ekip, 8 gruba ayrıldı.

Kuraya katılan 32 takım, UEFA'nın kulüpler sıralamasında aldığı puanlara göre torbalara dağıtıldı. UEFA sıralamasında ilk 7'de yer alan ülkelerin lig şampiyonları ile Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonunun seri başı olmasını öngören kurala göre, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova çekilişe 1. torbadan katılıyor.

Türkiye ligi şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kuraya 3. torbadan giriyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon da bu organizasyonun grup aşamasında mücadele etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, turnuvada son 16'ya adını yazdırırken, 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Grupları oluşturacak 32 takımın yer aldığı torbaların dağılımı şöyle: