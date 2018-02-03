Son dakika: Bursa'da EYP patladı! (Bursa patlama)

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinin Erikli Mahallesi'nde bulunan Hacivat Deresi üzerindeki yaya köprüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir polis memurunun geçtiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürü Ak patlamanın olduğu bölgeyi inceledi

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bir polis memurunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettiği bölgede incelemelerde bulundu.