Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli deprem meydana geldi. Sabah saat 05.24’de Merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem korkuya neden oldu.

Depremin bilançosu belli oldu

Dün Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin bilançosu belli oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 13 köyde 238’i ağır hasarlı toplam 313 evin hasar gördüğünü, 8 kişinin yaralandığını söyledi. Vali Tavlı ayrıca vatandaşları hasarlı veya az hasarlı evlerine girmemeleri yönünde uyardı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ve Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Tavlı, "Ege Denizinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre Ayvacık ilçemizin 13 köyü etkilendi. Toplam 238 ağır hasarlı 75 hafif hasarlı konut, 31 ahır ve depo tespit edilmiştir. Can kaybımız yoktur. 8 yaralı vatandaşımızın 5’i taburcu edilmiştir. 3 vatandaşımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” dedi.

Çadırkentte korku var, uyku yok

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.5 ve 5.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Yukarı köyde çadırkent kuruldu. Vatandaşlar çadırlara yerleştirildi ancak kimileri çadıra bile girmeye cesaret edemedi, kimileri ise çocuklarını uyutmak için girdiği çadırda gözünü kırpmadan sabahı bekledi.

Ayvacık İlçesine bağlı Gülpınar yakınlarında dün sabah saat 06.51’de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bir çok köyde hasara neden olmuştu. Yaşanan artçı depremler sonrasında saat 13.58’i gösterdiğinde aynı bölgede bu kez 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 köyde 313 evin hasar gördüğü depremde 8 kişi de yaralanmıştı. Depremin en fazla hasara neden olduğu Yukarı köyde ise vatandaşlar için AFAD ve Kızılay ekiplerince çadırkent kuruldu. Çok sayıda artçı depremin yaşandığı bölgede, AFAD ekipleri, vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı. Çadırkente yerleştirilen depremzedeleri ise uyku tutmadı. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede, bazı vatandaşlar çadırlara bile girmeye çekinirken bazıları da çocuklarını uyutmak için mecburen girdiği çadırlarda, gözünü kırpmadan sabahı bekledi. Deprem korkusunun hala sürdüğünü söyleyen depremzedeler, “Korkuyoruz, içeri giremedik. Sabahki deprem çok fenaydı. Sabah 6.30’dan beri ayaktayız. Uyuyamıyoruz. Uykumuz bile gelmedi. Daha büyük olacak diyorlar. Çok korkuyoruz. Sabahki alttan bir vurdu. Salladı. Yerle bir oldu. Öldük zannettik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu kadar yardım, çok büyük bir başarı. Hala bir korku hissediyoruz. O korkuyu yaşayan bilir. Korktuğumuz için dışarıda oturduk" dediler.

Bölgede ise bir yandan da hummalı bir çalışma sürüyor. Kızılay'ın mobil mutfağı bölgede konuşlanmaya başladı. Mobil mutfakta 3 öğün yemek servisi yapılacak. Evleri hasar gören vatandaşlar için, bölgede konteynerların kurulması için de çalışmalar yapılıyor.

Gürkan Düzenli