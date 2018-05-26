Son dakika: CHP'nin seçim beyannamesi açıklanıyor

Seçim Sloganını 'Millet İçin Geliyoruz' olarak belirleyen CHP, Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı JW Marriott Otel'de yapılıyor. Toplantının yapılacağı salonda milletvekili adayları ve partililer yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce eşleriyle birlikte toplantının yapılacağı salona geldi. Salonda Mustafa Kemal Atatürk’ün Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin resimleri yer alıyor.

Salonda konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’nin ‘Millet İçin Geliyoruz’ başlıklı seçim bildirgesini açıklıyor. Bildirgede Türkiye’nin 5 temel sorunu hak hukuk adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış, dış politika alanlarında acil çözümler yer alıyor. Seçim bildirgesi 230 sayfadan oluşuyor. Bildirgede iki dev proje; Anadolu Kalkınma Kuşakları ve Merkez Türkiye Programı, oluşturulacak ek istihdam ve vaatler de yer alıyor. Bildirgede CHP iktidarında 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle asgari ücretin 2 bin 200 TL ve en düşük emekli maaşının bin 500 TL vaadi yer alıyor.

Toplantıda CHP'nin 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapılacak. CHP’nin seçim sürecinde kullanacağı yeni seçim şarkısı Ali Kocatepe'nin "Ey Gidi Dünya Hey" isimli eserinden uyarlanan 'Artık tamam' isimli şarkının tanıtımı yapıldı.

CHP, cumhurbaşkanı seçimi için ‘hepimizin cumhurbaşkanı’, milletvekili seçimi için ‘millet için geliyoruz’ sloganlarını kullanacak. Seçim kampanyası boyunca ayrıca ‘artık tamam’ sloganı da kullanılacak.