Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'nin Meclis Başkan adayının İsmail Kahraman olduğu sorusu üzerine, "Malumunuz şu anda İsmail bey gerek siyasetteki deneyimi tecrübesiyle gerçekten yakın siyasi tarihe olan hukufiyetiyle değerli bir milletvekili arkadaşımız dostumuzu. Meclis başkanlığına adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. İsmail beyin bu adaylığını yeni öğrenmiş bulunuyorum .Bana düşen Hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanmam yetkim yok. Partimin genel başkanıyım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanıyım" dedi.

"S-400 FÜZELERİ TAMAM"

Bir basın mensubunun "Rusya Lideri Putin ile Suriye konusunu görüşecek misiniz ve S 400 füzelerinin alımıyla ilgili son durum nedir/" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sayın Putin ile Suriye konusunu görüşmemiz bizim için önem arz eden bir konu. Suriye'ye 911 km sınırı olan ülke biziz. Bu kadar uzunca sınırı olan bir ülke yok.Taciz, tacizin yanında sürekli olarak tehdit alan ülke bizim şehirlerimiz. Biz Rusya ile başta Putin olmak üzere defaatle görüştük. Suriye denince akla sadece İdlib gelmemeli. Daha önce Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde Cerablus , El Bab operasyonlarımız oldu. 2000 km karelik bir alan fırat kalkanı çerçevesinde kontrol altındadır. Fırat'ın doğusuna gitmesi gerekenler gitmemiştir. Verilen sözlere rağmen. Münbiç bir Arap şehirdir boşaltılmamıştır. Münbiç boşaltılmadığı gibi terör örgütü YPG işgalci olarak orada durmaktadır. Merkezi yönetim, Rusya ve bizler de orayı orayı kontrol altında gözetim olarak tutmaktayız. Gündemimizde olan ağırlıkla İdlib'tir. Halep'ten göç olduğu zaman göç edenler İdlib'e geçmişlerdir. İdlib'de çok ciddi yaşamda sıkıntı var. İdlib'de maalesef siviller tacize uğramaktadır. Rusya ile İdlib'te ortak bir çalışmamız söz konusu. Bunu sürdürmekte kararlıyız. Sınırları birlikte güvence altına almış durumdayız. Afrin sınırları komşu olan iller. Afrin'de yine farlı bir durum söz konusu. Afrin demografik yapısı müzahil olan etnik unsurlar da var. Ama karşı olanlar da var. YPG,PYD bunların da burada belli bir yapısı var. Biz Afrin'in zaman zaman bize karşı olan tacizinin göz ardı edemeyiz gerekli adımları atmakta kararlıyız, kararlılığımız devam edecek. Türkiye olarak biz Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendileriyle yaptık. Olumlu yaklaşımları bizim bu planımızı her an uygulamaya çok daha değişik bir şekilde sokmamızı fırsat veriyor. S- 400 füzeleriyle ilgili anlaşma tamam, imzalandı. Bazı teknik konuları kendileriyle görüşeceğiz" dedi.

"DÜNYA AHMAK DEĞİL"

Bir basın mensubunun "ABD Başkanı Trump ile Putin Vietnem'da Suriye Krizi ile ilgili "Askeri çözüm mümkün değil konusunda hem fikiriz" dediler bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bu ifadeleri anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniyor. Öbür tarafta merkezi yönetiminin şu ana kadar askeri yöntemlerle bir milyona ulaştı. Bu nasıl oluyor bu iş .Askeri çözüm çözüm söz konusu değilse o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askerleri yok ki onların askerleri var. Çeksinler askerlerini siyasi yönteme başvursunlar. Hep birlikte orada seçime gitmenin yolları aransın. Bu yönteme başvuruldu mu ? dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Bu bölgeyi eni tanıyan biziz. 15 yıldır bu bölgede olanı biteni en ideal şekilde bilen biziz. Yedi yıllık Suriye olayı , 15 yılı biraz da aştı Irak olayı. Biz Amerika'nın Irak'a girmesini istememiştik. Diplomatik yollarla çözelim dedik. Obama'nın gelişinden önce bir şey söylediler. "Irak'ta durmayacağız. Irak'ı tamamen boşaltacağız" dediler. Boşalttılar mı? hayır. Şu anda Irak'ta hala var mı var. Yani dünya ahmak değil bazı gerçekler farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde beş üssü var hava üssü. Rakka'ya hava üssü hazırlıyorlar altı. Sekiz tane ayrıca üssü var. Ne yaptı 13. Rusya'nın beş tane var. Bunlar ortada bu gerçekleri nereye koyacağız. Sadece Amerikanın Suriye'ye zırhlı taşıyıcı olarak 3500'ü aşkın tırlarla getirdiği silahlar var. Askeri yöntem değilse bunlar ne kime geliyor bunlar. Ya PYD, YPG'ye geliyor, ya da Amerika'nın kendi üslerine geliyor. Bütün bu gerçekler ortadayken Vietnam'dan böyle ses geliyor. Kusura bakmasınlar anlatıldığı gibi değil" dedi.

Mehmet Altunışık-Murat Ergin

