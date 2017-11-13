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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor

13 Kasım 2017 13:57

Erdoğan 'ın konuşmasından satırbaşları;

-İran ve Irak'a geçmiş olsun diliyorum.Her türlü desteği veriyoruz. 50 TIR'lık konvoy da Habur'dan Irak'a giriş yapmış bulunuyor. Türkiye bu tür zor durumlarda her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yerini almıştır. Tüm kurumlarımıza, gereken yardımların süratle ulaştırılması hususunda da gerekli talimatlar verilmiştir.

-Suriye'deki son gelinen durumları değerlendireceğiz. Ne gibi adımlar atmamız gerekiyor, üzerinde duracağız. Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bu hassasiyeti korumaya devam ediyoruz.

- Vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması üzerine beklentimizi tekrar ileteceğim. 4 milyonu aşkın Rus turisti ağırlama imkanımız oldu. Enerji alanında da yakın işbirliği halindeyiz. Türk Akımı hızla ilerliyor, Akkuyu'nun da 2023'te faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunacağız. Özellikle Suriye'ye ilişkin son görüşmeler önem arzediyor. İdlib merkezli görüşmelerimiz önem arzediyor.

Etiketler: Atatürk Havalimanı, cumhurbaşkanı erdoğan, rusya

 

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