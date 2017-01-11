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Son Dakika... Denizli'de yarın (11 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?

Denizli'de yarın okullar tatil mi işte cevabı... Hava muhalefeti nedeniyle Denizli'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Son Dakika... Denizlide yarın (11 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?

11 Ocak 2017 00:21
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Denizli’de eğitime kar engeli

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Acıpayam ve Çameli İlçelerimizde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11.01.2017 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Bu ilçelerimizin yanısıra, Beyağaç'a bağlı Kızılcaağaç Mahallesi Ürküt ve Kerimler yerleşim yeri, Kapuz Mahallesi Serverler yerleşim yeri ve Pınarönü Mahallelerindeki taşımalı öğrenciler,
Pamukkale'ye bağlı Cankurtaran, Akdere, Güzelpınar, Gözler, Belenardiç, Uzunpınar'daki okullar ve bölge yerlerden taşımalı eğitim gören öğrencilere, Çardak'a bağlı Söğüt Mahallesinde yer alan Söğüt İlk ve Ortaokulu ile Söğüt Mahallesinden gelen taşıma kapsamındaki öğrenciler, 11/01/2017 Çarşamba günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

Medeni Topaloğlu
 

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