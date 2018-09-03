Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Özersay ile hem adada hem de Ankara görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, KKTC'nin uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak için birlikte çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Kıbrıs meselesini de mevkidaşıyla değerlendirmeye başladıklarını belirten Çavuşoğlu, "KKTC ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için çalışıyoruz. En son Türk Konseyi toplantısında da gerekli mesajları verdik, KKTC ve Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma içinde olacağımızı ortak bildiriye koyduk. Yine KKTC temsilciliklerinin sayısının artması konusunda da çalışıyoruz. İki bakanlık arasında bilişim teknolojileri konusunda, dijital arşiv projesi konusunda işbirliği var. Kıbrıs sürecinin tekrar konuşulduğu bir dönemde bizim mesajlarımız gayet net. Biz her zaman kalıcı, adil ve siyasi eşitlik üzerine kurulacak bir çözümü sunuyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yaptık. Çözüm istemeyen Rum tarafı yine toplantılarda, konferanslarda aynı tavrı sergiledi. Önümüzdeki süreçte neyi nasıl müzakere edeceğimizi ve sonuç odaklı bir müzakere sürecine nasıl başlayacağımızı öncelikle kendi aramızda bunların konuşulması gerekiyor. Sonuç alıcı bir müzakere olacaksa ancak o zaman başlamak lazım" şeklinde konuştu.

Bakan Özersay ise Rum tarafında zihniyet değişikliğinin şart olduğunu kaydederek, Kıbrıs sorununda Türkiye ile görüş birliği içerisinde olduklarını söyledi. Özersay, her zaman uzlaşı içerisinde olduklarını kaydetti.

İdlib meselesi

Ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, İdlib'teki son duruma ilişkin, "Astana Anlaşması'nın devamı için gerek İran, gerekse Rusya nezdinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Askerlerimiz arasında, istihbaratımız arasında bu konuda görüşmeler sürüyor. Nasıl engellenir, bundan sonra buralarda nasıl adımlar atılır, terör örgütlerine karşı birlikte neler yapılır konuşuyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. İdlib'de ateşkesin bozulması Suriye için, bölge için felaket olur. İnsani bakımdan bir felaket olur. İdlib bölgesi, Astana ile belirlenen çatışmasızlık bölgelerinden son kalanıdır. 3,5 milyon insan burada yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Tahran'da Ruhani ve Putin'le görüşecek. Ama biz zirve öncesi temasları sürdürüyoruz ki buradan olumlu sonuç çıksın" diye konuştu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyareti kapsamında yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Biz kendisini tanıyoruz. Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasını isabetli buluyoruz, bölgeyi de yakından tanıyor. Sadece İdlib meselesi değil, tüm Suriye ile ilgili ve Amerika'nın PKK/YPG'ye verdiği desteği gündeme getireceğiz" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine dair, "Gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Sondajlara başlayabiliriz. Hazırlığını Enerji Bakanlığı yapıyor, sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir" dedi.

Yağmur Yıldız

