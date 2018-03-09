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Son dakika: Diyarbakır'da patlama! Olay yerine ambulanslar sevk edildi | Diyarbakır patlama

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Son dakika: Diyarbakırda patlama! Olay yerine ambulanslar sevk edildi | Diyarbakır patlama

09 Mart 2018 11:33
Diyarbakır'da balon dolum merkezinde patlama! - Tıkla İzle

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi’nde bulunan bir balon dolum merkezinde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, burada helyum gazı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Yaralananların olduğu patlamada iş yeri hasar görürken, çevresindeki bazı binaların camları kırıldı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.  

Diyarbakır Emniyet Müdürü açıkladı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar'daki bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, işletmenin korsan olduğunu ve olayda biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti.

 

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