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iha.com.tr »
Gündem »
Son dakika! Ege Denizi'nde deprem!
31 Temmuz 2017 19:51
Son dakika! Ege Denizi'nde deprem!
Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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31 Temmuz 2017 19:51
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