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Son dakika! Ege Denizi'nde deprem!

Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Ege Denizinde deprem!

31 Temmuz 2017 19:51

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