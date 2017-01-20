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Son dakika! El Bab'da Türk askerine DEAŞ saldırısı: 5 şehit

Son dakika! El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda 5 Türk askeri şehit oldu.

Son dakika! El Babda Türk askerine DEAŞ saldırısı: 5 şehit

20 Ocak 2017 16:36
El Bab'da Türk askerine DEAŞ saldırısı: 5 şehit - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13:40 sularında, El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen Bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." 

Derya Yetim
 

Etiketler: bombalı araç, DEAŞ


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