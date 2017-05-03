Son dakika! Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,66 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,96 ve ev eşyasında yüzde 0,94 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,02 oranında düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,94, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,68 ve sağlık yüzde 13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,58 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,18 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Nisan 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,01 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,82 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,80 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,04 artış ve su sektöründe yüzde 0,62 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,15 ile tütün ürünleri, yüzde 3,43 ile içecekler, yüzde 2,15 ile kağıt ve kağıt ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 2,03, ham petrol ve doğal gaz yüzde 1,80 ve diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 0,49 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Nisan ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.