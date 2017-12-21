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Son dakika! Erdoğan'dan BM kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Son dakika! Erdoğandan BM kararına ilişkin açıklama

21 Aralık 2017 21:37
Erdoğan'dan BM kararına ilişkin açıklama - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan 

 

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