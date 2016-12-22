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Son Dakika... Facebook Twitter Whatsapp neden açılmıyor? (22 Aralık 2016 Facebook Twitter niye giremiyorum)

Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube gibi sosyal medya sitelerine akşam 22:00'den beri girilmiyor. İnsanlar en çok bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki ama neden Facebook'a girilmiyor? Whatsapp neden açılmıyor? Youtube kapatıldı mı? Herkesin merak ettiği soru ise 'İnternet ne zaman açılacak?' oldu.

Son Dakika... Facebook Twitter Whatsapp neden açılmıyor? (22 Aralık 2016 Facebook Twitter niye giremiyorum)

22 Aralık 2016 23:45

Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube neden açılmıyor? akşamüstü herkes aynı soruyu etrafına sormaya başladı. Facebook neden açılmıyor?  Whatsapp neden açılmıyor? En büyük sosyal ağ sitelerine Akşam 10'dan beri giriş yapılamıyor. Peki ama neden Facebook'a girilmiyor? Whatsapp neden açılmıyor? Youtube kapatıldı mı? Herkesin merak ettiği soru ise 'Hesaplar ne zaman açılacak?' oldu. Bazı kullanıcılar facebook kapandı mı, twitter kapandı mı, youtube kapandı mı, whatsapp kapandı mı? diye araştırmaya başladı. Ancak erişimin neden kesildiğine dair henüz yetkililer tarafından net bir bilgi gelmedi. Erişim engelinin ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor. 

Facebook, Twitter, Whatsapp ve Youtube sosyal medya özelliği taşıyor ve haberlerin milyonlara ulaşmasını sağlıyor. Ancak birde sosyal medyayı iş amacı ile de kullananlar var. Konu ile ilgili bir açıklama bekleniyor. 

Yetkililerden şimdilik bir açıklama yapılmadı

Whatsap'ta yazdıklarım gitmiyor

"WhatsApp'ta yazdıklarım gitmiyor" diyenler merak etmeyin. Sorun geçici olduğundan herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. 

Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman açılacak?

Facebook kullanıcıları siteye giriş yapmak istediğinde karşılarına hata sayfası çıkıyor. Peki ama ne zaman düzelecek. Bu sorunun cevabı henüz netlik kazanmadı

AB WhatsApp’ı uyardı!

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’a kullanıcı güvenliği konusunda bir uyarı da Avrupa Birliği’nden geldi. WhatsApp’ın kullanıcı verilerini paylaşması konusunda ciddi endişe uyandırdığı ifade edilen talimatta Whatsapp'a üye olurken kabul edilen kullanım koşulları ve gizlilik politikası içerisinde yer almadığı belirtildi.

AB BİLGİ İSTİYOR
Şirketten konu ile ilgili bilgileri bekleyen Avrupa Birliği, kullanıcı verisi paylaşımına uygun yasal koruma getirilene kadar durdurulmasını istedi.

Facebook'un haber kaynağı değişiyor!

Facebook, haber kaynağında devrim gibi bir yeniliğe gidecek.Toplam şirket değeri 36 milyar doların üstünde olan Facebook'un yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.Özellikle son dönemde Instagram ve Facebook üzerinde neredeyse eşzamanlı gerçekleşen video ve fotograf paylaşımındaki yenilikler büyük ses getirmişti.Facebook, uzun zamandır konuşulan haber kaynağıyla ilgili çalışmalar tekrar gündeme gelerek algoritması kullanıcıların geri dönüşüyle şekillenecek.

KULLANICILAR HABER KAYNAKLARINA PUAN VERECEK
Feed Quality Program adı verilen geribildirim kalitesini ölçen çalışmaya üye olan kullanıcılar, sunulan haber kaynaklarına ve makalelere 1 ile 5 arasında puanlar veriyor. Bununla birlikte her kullanıcı için ayrı ayrı ilgi alanlarını ölçen altyapı kaliteli haber kaynaklarını kullanıcıların önene çıkartacak.

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