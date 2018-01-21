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Son dakika... Fransa BM'yi acil toplantıya çağırdı!

Fransa, Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Son dakika... Fransa BMyi acil toplantıya çağırdı!

21 Ocak 2018 15:05

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı” ifadelerini kullandı.
Fransa’nın “insani risk” nedeniyle acil toplantı talebinde bulunduğu öğrenildi. Fransız Bakan, “Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz” dedi.
Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. 

 

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