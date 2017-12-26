Son dakika! Gaziantep'te 70 asker zehirlendi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Komutan Yardımcılığı personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen askerlerin gıda zehirlenmesi yaşadığı sanılıyor. Askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü.

Zehirlenen askerlerden 26'sı taburcu edildi

Gaziantep'te zehirlenen 70 askerden 26'sının taburcu edildiği öğrenildi. Akşam saatlerinden itibaren hastanelere kaldırılan 70 askerden 26'sının ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.

Akşam yemeğinde yedikleri ıspanaklı börek ve kıymalı ıspanaktan zehirlendikleri sanılan 44 askerin tedavisi ise sürüyor.





Bekir Şentürk