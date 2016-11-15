TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Hakkâri’nin Çukurca ve Yüksekova ilçeleri kırsalında PKK terör örgütüne karşı kararlılıkla icra edilen operasyonlarda (Hava Kuvvetlerince icra edilen hava taarruzları ve Silahlı İHA dahil), güvenlik güçleri 24 Ağustos 2016’dan bugüne kadar toplam 510 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Son üç ayda icra edilen operasyonlarda, terör örgütünün girilemez olarak efsaneleştirdiği sembol niteliğindeki üslenme alanlarının teröristlerden temizlendiği vurgulanarak, güvenlik güçlerinin baskın tarzındaki operasyonları ile bu bölgedeki teröristleri ciddi anlamda psikolojik ve fiziksel baskı altına aldığı ifade edildi. Hareket edemez duruma gelen teröristlerin, en ufak hareketliliklerinde bu sefer de insansız hava aracı tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, "Güvenlik güçlerinin özellikle Hakkâri Çukurca ve Yüksekova kırsalında gerçekleştirdiği operasyonların devamlılık ve süreklilik arz eden karakteri, buradaki terörist unsurları nefes alamaz hale getirdi. Telsiz dinlemelerine takılan konuşmalarda teröristlerin moral, disiplin, grup bütünlüğü ve motivasyonlarının ciddi anlamda bozulduğu gözlemlenmektedir.

Hakkari 3’üncü Tümen Komutanlığına bağlı birliklerimiz, telsiz dinlemelerinde PKK’lı iki terörist grubun birbirleri ile çatışmaya girdiklerini tespit etti. Bu olay, bölücü terör örgütü elebaşının yakalanmasından sonra açık şekilde gün yüzüne çıkan örgüt içi ilk çatışmalardan birisidir. Yıllar önce benzer bir olay Kandil’de de yaşanmış ve ardından BTÖ’de büyük bir çöküş meydana gelmişti" denildi.

Kendi aralarında çatışıyorlar

Dün Yüksekova Dağlıca İkiyakalar güneyinde Irak kuzeyindeki Şetünüs bölgesi yakınlarında birbirleriyle çatışan teröristlerin haberleri alındığı ve bilahare bu durum bölgeden alınan kaynaklarla doğrulandığına dikkat çekilerek "Ayrıca telsiz dinlemelerinden teröristlerin arasında çıkan bu çatışmalarda ölü ve yaralı olduğu bilgisi de alınmıştır. Kaynaklardan alınan bilgide, teröristler arasında belli bir süre önce başlayan tartışmaların bugün silahlı çatışmaya dönüştüğü; bunun örgütün Hakkari Çukurca-Dağlıca arasında verdiği 400’e (Hakkari genelinde 510) yakın zayiattan kaynaklandığı, çatışmadaki tarafların örgüt eskileriyle yenileri arasında patlak verdiği öğrenilmiştir."

Yeni katılan teröristlerin öncelikle çatışmalara girme konusunda tecrübeli teröristlerce ön saflarda gitmeye zorlandığı, zira tecrübeli olan teröristlerde sayının son dönemde verdikleri kayıplar nedeniyle azaldığından, yeni katılanlara ağırlık verdikleri ve yeni katılanların da buna isyan ettikleri yönünde tespitlere dikkat çekilerek bu tartışmaların bir ay önce telsiz konuşmalarına yansıdığı vurgulandı.

Devlet onların yaşam haklarını hukuk çerçevesinde güvence altına alacak

Oramar Tepe Üs Bölgesinin batısında bulunan Tarzo Tepenin Güney bölgesinden 40-50 el silah sesleri duyulduğu, silah seslerinden 2-3 dakika sonra; "Civanı ve yanındaki 4'ünü vurduk, diğerleri düşman tarafına kaçtı takipteyiz" şeklinde telsiz dinlemesi alındığı belirtilerek, "Ülke sınırlarına doğru gelen teröristlere yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır. Teslim olmaları halinde Devlet onların yaşam haklarını hukuk çerçevesinde güvence altına alacaktır.

Bu durum örgütün; son dönemde özellikle Dağlıca-Çukurca bölgesinde icra edilen kararlı ve etkin operasyonlar sonucunda çözülme sürecine girdiğini göstermektedir" ifadesi kullanıldı.