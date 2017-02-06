Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Çanakkele’nin Ayvacık ilçesinde 5.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7.01 km derinliğinde meydana gelen deprem birçok yerden hissedildi.

06.51'DE İLK DEPREM

Ege denizi açıklarında Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem çevreden de hissedildi. İkinci bir deprem ise Ayvacık açıklarında yine 5.3 büyüklüğünde meydana geldi. Meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem bir çok ilde paniğe sebep oldu. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan deprem 06.51 sıralarında 7,5 kilometre derinlikte yaşandı. Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Çanakkale'de Afad ve Umke ekipler araştırma başlattılar.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık ilçesi açıklarında saat 06.51'de meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını, bazı köylerde boş olan bazı evlerin çatılarında hasar olabileceğini açıkladı. Vali Orhan Tavlı, depremin ilk anlarından itibaren AFAD ve UMKE ekiplerinin seferber edildiğini hatırlatarak, "Ayvacık Kaymakamımız ve ekipler gerekli araştırmaları yapıyorlar. Çok şükür can kaybı gözükmüyor. Bazı köylerde boş olan evlerin daha önce kar ve yağmurdan dolayı etkilenen çatılarında hasarlar olabilir. Arkadaşlarımız o köylere de ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Öte yandan İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ayvacık'a 50 kilometre mesafedeki Yukarıköy ve Çanköy'de bazı evlerde hasarlar olduğu öğrenildi.

DEPREM BAYIKÖY'DE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5,3 şiddetindeki deprem, Bayırköy'de çok sayıda evin yıkılmasına ve onlarca koyunun telef olmasına yol açtı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayırköy Muhtarı Mehmet Yahya Çavuş, 06.51 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarında evde hasar var, bazı evlerde küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatısı kaldı" dedi.

Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de hasar meydana geldiği, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

Tarih Saat Büyüklük

6/2/2017 08:01:16 2.3 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 08:00:24 2.6 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:57:05 1.9 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:55:25 2.4 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:55:02 2.1 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:49:36 2.9 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:42:05 1.7 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:41:35 2 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:39:57 2.3 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:32:18 2.6 Türkiye Çanakkale Ayvacik

4 KİŞİ YARALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Yukarıköy'de çok sayıda ev yıkıldı. 5 köyde hasara neden olan depremde 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar yakınlarında saat 06.51'de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem bazı köylerde hasara neden oldu. Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar oluştu. En fazla hasarın meydana geldiği Yuları köyde çok sayıda taş ev yıkıldı. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgede yaptığı incelemenin ardından "Çok sayıda evde hasar var. Çok şükür can kaybı yok. Bölgede depremler uzun süredir devam ediyordu. Diğer köylerimizde hasar yok ama 5 köyümüzde evlerde hasar var. Bazı hayvan damları da yıkıldı" dedi.

AFAD ve itfaiye ekipleri köyde çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da yıkılan evlerden eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Deprem anında büyük korku yaşadığını belirten bir vatandaş, "Çok korktuk. Evlerde çok hasar var. Sabah çocukları okula göndermek için kalkmıştım. O sırada deprem oldu. Çok korktum hala korkuyorum" dedi.

Çanakkale'deki deprem Tekirdağ'da da hissedildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 13.58'de 5.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem Tekirdağ kent merkezi ve bazı ilçelerinde de hissedildi.

5.3 şiddetindeki artçı şok Edremit'te de hissedildi

Çanakkale Ayvacık açıklarında 13.58'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem Edremit'te de hissedildi.

Ayvacık açıklarında saat 13.58'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hissedildi. Sabah saatlerindeki deprem bölgede fazla hissedilmezken, saat 13.58'de meydana gelen deprem bütün ilçede hissedildi. Bazı vatandaşlar deprem sonrasında sokağa çıktı. 5 saniye kadar süren sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.