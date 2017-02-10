Çanakkale yine sallandı... Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan açıklamada, Çanakkale’de bir deprem daha meydana geldiği bildirildi. Merkezüssü Ayvacık ilçesi olan depremin saat 11.55’te meydana geldiği, büyüklüğünün ise 5 olduğu açıklandı.

BİR AÇIKLAMA DA KANDİLLİ'DEN

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin 4.9 şiddetinde olduğunu belirtti.