Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği teklifini onaylaması günlerdir Türkiye'nin gündeminde yer alıyordu. Vatandaşın merakla beklidiği haber geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u, Anayasanın 175’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir.”

Bu gelişmeye göre referandumun 16 Nisan'da yapılması öngörülüyor

Dün TRT habere konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir tereddütü olmadığını belirterek "Referandum tarihi 16 Nisan olarak ön görülüyor." diye konuşmuştu.